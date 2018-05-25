Бертенс уступила Флипкенс в четвертьфинале турнира в Нюрнберге

Голландская теннисистка Кики Бертенс, посеянная на турнире в Нюрнберге (Германия) под третьим номером, не смогла пробиться в полуфинал, проиграв представительнице Бельгии Кирстен Флипкенс со счётом 7:5, 3:6, 6:7 (3:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 34 минуты. Кики совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в финал соревнований Флипкенс поспорит с американкой Элисон Риске. Турнир завершится 26 мая.