Шарапова в Париже посетила выставку, посвящённую «Гернике» Пикассо

Российская теннисистка Мария Шарапова посетила музей Пикассо в Париже (Франция), где она находится, чтобы принять участие в «Ролан Гаррос». Спортсменка опубликовала фото с выставки, посвящённой «Гернике» Пабло Пикассо, в своём «инстаграме». Запись Шарапова подписала словами “avec maman” («вместе с мамой», с фр. языка. – Прим. «Чемпионата»).

На одной из картин виден советский флаг. Работы выставки посвящены борьбе с фашистами в Испании во времена генерала Франко.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Шараповой.

В марте Шарапова опубликовала аналогичную фотографию, на которой она стоит с мамой перед картиной Джаспера Джонсона, изобразившего американский флаг. Фотография вызвала критику со стороны болельщиков из России, обвинивших Шарапову в отсутствии патриотизма.

Фанаты раскритиковали Шарапову за американский флаг и привели в пример Овечкина