Тим с трудом победил Гарсия-Лопеса в четвертьфинале турнира в Лионе

Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на турнире в Лионе (Франция) под первым номером, пробился в полуфинал, в трёх партиях обыграв представителя Испании Гильермо Гарсия-Лопеса со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:0), 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 57 минут. Доминик 12 раз подал навылет, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в финал соревнований Тим поспорит с представителем Сербии Душаном Лайовичем.