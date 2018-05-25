Источник: Штепанек и Вайдишова тайно снова поженились

Бывшие чешские теннисисты Радек Штепанек и Николь Вайдишова тайно поженились. Церемония проходила Праге. Летом у семейной пары ожидается ребёнок, сообщает Nova.cz.

Сами спортсмены также косвенно подтвердили информацию. Они выложили у себя в «инстаграммах» одинаковые совместные фото с подписью: «каждая любовная история красива, но наша — лучшая».

Посмотреть запись можно в «инстаграме» Штепанека и Вайдишовой

Штепанек и Вайдишева уже были женаты с 2010 по 2013 год. После развода Штепанек начал встречаться с другой чешской теннисисткой Петрой Квитовой, но отношения пары продлились лишь около полугода.

Штепанек завершил свою карьеру в прошлом году, после чего вошёл в тренерский штаб серба Новака Джоковича. Вайдишова впервые объявила о завершении карьеры после того, как вышла замуж за Штепанека, но затем стала вновь выступать. Решение о повторном уходе из спорта теннисистка приняла в 2016 году.