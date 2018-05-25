Квитова: буду счастлива, когда история с нападением на меня закончится

Чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала арест злоумышленника, который в декабре 2016 года ворвался в её квартиру и напал на спортсменку с ножом. В результате инцидента Квитова получила серьёзные травмы руки, ей пришлось перенести операцию и восстанавливаться около пяти месяцев.

«Это отличные новости, здорово, что наконец его поймали. Но, наверное, я буду ещё больше рада, когда эта история закончится.

Во время реабилитации я была полностью сосредоточена на том, чтобы моя рука снова начала нормально работать. Я приложила максимум усилий. И тогда я говорила себе, что ничего не могу поделать, что полиция должна заниматься этим, а не я. Хорошо, что в итоге полицейские справились со своей задачей», — цитирует Квитову AFP.

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