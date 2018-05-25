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Гоёвчик победил Фоньини и стал первым финалистом турнира в Женеве

Гоёвчик победил Фоньини и стал первым финалистом турнира в Женеве
Теннис / ATP

Немецкий теннисист Петер Гоёвчик вышел в финал турнира в Женеве (Швейцария), в двух партиях обыграв представителя Италии Фабио Фоньини, посеянного под вторым номером, со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты. Петер 7 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету Фабио 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

В финале соревнований в Женеве Гоёвчик поспорит с победителем матча Стив Джонсон (США, 6) — Мартон Фучович (Венгрия).

Женева 2018. 1/2 финала
25 мая 2018 года, пятница. 15:00 МСК
Петер
Гоёвчик
Фабио
Фоньини
6:4 6:4
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