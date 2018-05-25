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Симон вышел в финал турнира в Лионе, победив Норри

Симон вышел в финал турнира в Лионе, победив Норри
Теннис / ATP

Французский теннисист Жиль Симон вышел в финал турнира в Лионе (Франция), в двух партиях обыграв представителя Великобритании Кэмерона Норри со счётом 6:1, 7:6 (8:6). Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут. Жиль 1 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

В финале турнира в Лионе соперником Жиля будет победитель противостояния Доминик Тим (Австрия, 1) — Душан Лайович (Сербия).

Лион 2018. 1/2 финала
25 мая 2018 года, пятница. 15:30 МСК
Жиль
Симон
Кэмерон
Норри
6:1 7:6
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