Цибулкова добыла волевую победу над Бузэрнеску в полуфинале турнира в Страсбурге

Теннисистка из Словакии Доминика Цибулкова пробилась в финал турнира категории International, который проходит в Страсбурге (Франция). Пятая ракетка соревнований обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску (4) со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 6:1.



Теннисистки провели на корте 2 часа 14 минут. 36-я ракетка мира обошлась без подач навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету румынки 2 эйса, 5 ошибок на подаче и 6 реализованных брейк-пойнтов из 7.



В финале Цибулкова встретится с победительницей матча Эшли Барти (Австралия, 1) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 3).

Текстовая онлайн-трансляция матча Барти — Павлюченкова в Страсбурге