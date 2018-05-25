Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Синякова уступила Ларссон в полуфинале турнира в Нюрнберге

Синякова уступила Ларссон в полуфинале турнира в Нюрнберге
Теннис / WTA

Шведская теннисистка Юханна Ларссон завоевала путёвку в финал турнир категории International в Нюрнберге (Германия), обыграв трёх сетах чешку Катержину Синякову (8) со счётом 4:6, 6:3, 6:1.

Продолжительность поединка составила 2 часа 1 минуту. Ларссон выполнила 1 подачу навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Синяковой 6 эйсов, 3 ошибки на подаче и 5 упущенных брейк-пойнтов.

В финале Ларссон встретится либо с американкой Элисон Риске, либо с бельгийкой Кирстен Флипкенс.

Нюрнберг 2018. 1/2 финала
25 мая 2018 года, пятница. 14:30 МСК
Катержина
Синякова
Юханна
Ларссон
6:4 3:6 1:6
Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос»
На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент