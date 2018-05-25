Кудерметова проиграла Крейчиковой в финале квалификации «Ролан Гаррос»

Россиянка Вероника Кудерметова не смогла выйти в основную сетку «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема». В финальном раунде квалификации она уступила чешке Барборе Крейчиковой со счётом 2:6, 2:6.



Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. Кудерметова выполнила 3 подачи навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 6. На счету Крейчиковой 2 ошибки на подаче и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11, чешка обошлась без эйсов.



Матчи основной сетки «Ролан Гаррос» начнутся в воскресенье, 27 мая. Ознакомиться с ней можно на «Чемпионате».

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