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Павлюченкова вышла в финал турнира в Страсбурге на отказе Барти

Павлюченкова вышла в финал турнира в Страсбурге на отказе Барти
Теннис / WTA

Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в финал турнира категории International, который проходит в Страсбурге (Франция). В полуфинале третья ракетка турнира обыграла австралийку Эшли Барти, посеянную под первым номером. Уроженка Самары выиграла первый сет со счётом 6:1 и повела во второй партии – 1:0, после чего соперница отказалась от продолжения борьбы.

К тому моменту теннисистки провели на корте 51 минуту. Павлюченкова выполнила 1 подачу навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта. На счету Барти 2 эйса, 3 ошибки на подаче и 1 упущенный брейк-пойнт.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

В финале Павлюченкова встретится со словачкой Доминикой Цибулковой (5), которая в полуфинале обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску (4).

Страсбург 2018. 1/2 финала
25 мая 2018 года, пятница. 17:40 МСК
Эшли
Барти
Анастасия
Павлюченкова
4:6 0:1
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