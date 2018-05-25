Павлюченкова вышла в финал турнира в Страсбурге на отказе Барти

Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в финал турнира категории International, который проходит в Страсбурге (Франция). В полуфинале третья ракетка турнира обыграла австралийку Эшли Барти, посеянную под первым номером. Уроженка Самары выиграла первый сет со счётом 6:1 и повела во второй партии – 1:0, после чего соперница отказалась от продолжения борьбы.



К тому моменту теннисистки провели на корте 51 минуту. Павлюченкова выполнила 1 подачу навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта. На счету Барти 2 эйса, 3 ошибки на подаче и 1 упущенный брейк-пойнт.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого матча.



В финале Павлюченкова встретится со словачкой Доминикой Цибулковой (5), которая в полуфинале обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску (4).

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».