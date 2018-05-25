Фучович обыграл Джонсона и вышел в финал соревнований в Женеве

Венгерский теннисист Мартон Фучович пробился в финал турнира категории ATP 250 в Женеве (Швейцария), обыграв американца Стива Джонсона (6) со счётом 2:6, 6:4, 6:1.



Матч длился 1 час 58 минут. Фучович выполнил 5 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Джонсона 4 ошибки на подаче и 7 упущенных брейк-пойнтов, американец обошёлся без эйсов.



В финальном матче Фучович встретится с немецким теннисистом Петером Гоёвчиком, ранее обыгравшим итальянца Фабио Фоньини (2).

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».