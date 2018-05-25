Тим победил Лайовича и вышел в финал турнира в Лионе

Австриец Доминик Тим вышел в финал турнира категории ATP 250, который проходит в Лионе (Франция). Первая ракетка соревнований обыграл серба Душана Лайовича со счётом 6:4, 5:7, 6:4.



Теннисисты провели на корте 1 час 59 минут. Тим выполнил 10 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Лайовича 10 эйсов и 1 упущенный брейк-пойнт, серб обошёлся без двойных ошибок.



В финальном поединке Тим встретится с французом Жилем Симоном, обыгравшим в полуфинале британца Кэмерона Норри.

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».