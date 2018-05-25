Румынская теннисистка Симона Халеп, занимающая первое место в рейтинге WTA, перед стартом на «Ролан Гаррос» отметила возвращение американки Серены Уильямс и белоруски Виктории Азаренко.
«Конечно, возвращение Серены – отличная новость для всех поклонников тенниса. Возможно, ей понадобится чуть больше времени, чтобы обрести игровой ритм. Как я уже неоднократно говорила, Уильямс по силам вернуться на высокий уровень и завоевать ещё несколько титулов. Она знает, как справляться с давлением. Серена выступает в туре на протяжении длительного времени, поэтому она способна вернуться на высокий уровень.
Сейчас «Ролан Гаррос» выглядит полноценным турниром, поскольку в Париж съехались все сильнейшие теннисистки. На мой взгляд, шансы на успех есть у всех спортсменок. Здорово, что в строй вернулись такие теннисистки, как Серена Уильямс и Вика Азаренко. Их присутствие делает турнир особенным», — приводит слова Халеп официальный сайт WTA.
Халеп: присутствие С. Уильямс и Азаренко делает «РГ» особенным турниром