Состоялось распределение победителей квалификации по основной сетке Открытого чемпионата Франции, второго в сезоне турнира «Большого шлема».
Россиянка Мария Шарапова, посеянная под 28-м номером, в первом круге сыграет с представительницей Нидерландов Рихел Хогенкамп, а Екатерина Александрова встретится с Магдаленой Фреш, представляющей Польшу.
Женщины. «Ролан Гаррос». Распределение победителей квалификации по основной сетке
Мария Шарапова (Россия, 28) – Рихел Хогенкамп (Нидерланды, Q)
Белинда Бенчич (Швейцария) – Дебора Кьеза (Италия, Q)
Барбора Крейчикова (Чехия) — Каролина Плишкова (Чехия, 6)
Кэролайн Доулхайд (США, Q) – Виктория Голубич (Швейцария, Q)
Ребекка Петерсон (Швеция, Q) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй)
Франческа Скьявоне (Италия, Q) — Виктория Кужмова (Словакия)
Александра Дулгеру (Румыния, Q) — Кристина Макхэйл (США)
Анастасия Севастова (Латвия, 20) – Мариана Дуке-Мариньо (Колумбия, Q)
Камила Джорджи (Италия) – Грэйс Мин (США, Q)
Магдалена Фреш (Польша, Q) — Екатерина Александрова (Россия)
Аранча Рус (Нидерланды, LL) — Слоан Стивенс (США, 10)
Тимя Бачински (Швейцария) – Георгина Гарсия-Перес (Испания).
Шарапова сыграет с Хогенкамп в первом круге «Ролан Гаррос»