Победы Павлюченковой и Цибулковой — в обзоре полуфиналов турнира в Страсбурге

Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в финал турнира категории International, который проходит в Страсбурге (Франция). В полуфинале третья ракетка турнира обыграла австралийку Эшли Барти, посеянную под первым номером. Уроженка Самары выиграла первый сет со счётом 6:1 и повела во второй партии – 1:0, после чего соперница отказалась от продолжения борьбы.
Теннисистка из Словакии Доминика Цибулкова пробилась в финал турнира категории International, который проходит в Страсбурге (Франция). Пятая ракетка соревнований обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску (4) со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 6:1.
Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос»
На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».