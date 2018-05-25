Победы Павлюченковой и Цибулковой — в обзоре полуфиналов турнира в Страсбурге

Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в финал турнира категории International, который проходит в Страсбурге (Франция). В полуфинале третья ракетка турнира обыграла австралийку Эшли Барти, посеянную под первым номером. Уроженка Самары выиграла первый сет со счётом 6:1 и повела во второй партии – 1:0, после чего соперница отказалась от продолжения борьбы.

Теннисистка из Словакии Доминика Цибулкова пробилась в финал турнира категории International, который проходит в Страсбурге (Франция). Пятая ракетка соревнований обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску (4) со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 6:1.