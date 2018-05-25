Касаткина: иностранные арбитры знают базовые ругательства на русском языке

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, как зарубежные арбитры относятся к непечатным выражениям на русском языке.



«На корте я веду себя достаточно спортивно. К сожалению, на прошлой неделе мне выписали один из немногочисленных штрафов в размере $ 1500, за то что в ходе игры я неоднократно била ракеткой по земле и вела себя агрессивно в плане использования плохих выражений. Понимают ли иностранные судьи русские ругательства? Базовые матерные выражения понимают все. А вот арбитры из Сербии или Хорватии знают более изощрённые слова, за которые можно получить серьёзный штраф, поэтому нужно быть аккуратной», — сказала Касаткина в ходе программы «Неспортивное поведение».



На Открытом чемпионате Франции Касаткина (14) в первом круге встретится с эстонкой Кайей Канепи.

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