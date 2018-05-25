Касаткина — о смене тренера: грубо говоря, за три года мы достали друг друга

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о расставании с предыдущим наставником, Владимиром Платеником.



«Грубо говоря, за три года мы достали друг друга. Слишком притёрлись, накопилось много недопонимания. Работа была не такой, как в первый год взаимного сотрудничества. Я чувствовала, что мы стоим на одном месте, никуда не движемся. Плюс в отношениях всё было не так гладко, стало больше негатива во время тренировочного процесса. Так всё и закончилось, расстались.



По правде говоря, я переживала. Платеник – мой первый тренер профессионального тура. Можно сказать, именно он вывел меня на этот уровень. Я попала в топ-30 и завоевала первый титул, очень много хороших воспоминаний. Платеник многое мне дал. После расставания в течение 10–15 минут у меня был жуткий стресс», — сказала Касаткина в ходе программы «Неспортивное поведение».



На Открытом чемпионате Франции Касаткина в первом круге встретится с эстонкой Кайей Канепи.

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