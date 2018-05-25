Мугуруса: думаю, матч с Кузнецовой получится интересным

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поделилась ожиданиями от матча первого круга Открытого чемпионата Франции против Светланы Кузнецовой.



«Думаю, нас ждёт интересный матч с Кузнецовой. В прошлом году я начинала борьбу на турнире поединком со Скьявоне, и был непростой матч. Не имеет значения, когда ты узнаешь соперника по первому кругу, поскольку это в любом случае будет тяжёлая игра. Мы с Кузнецовой провели немало сражений, так что предстоит ещё одна интересная игра», — приводит слова Мугурусы официальный сайт «Ролан Гаррос».



Мугуруса выиграла Открытый чемпионат Франции в 2016 году, а Кузнецова – в 2009-м.

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