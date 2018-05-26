Касаткина: у нас с Остапенко далеко не самые гладкие отношения

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о своих взаимоотношениях с латвийкой Еленой Остапенко, являющейся действующей победительницей «Ролан Гаррос».



«Многие репортёры думают, что мы с Еленой Остапенко являемся друзьями. Я хочу разрушить этот миф, поскольку устала отвечать на подобные вопросы. Мы – не друзья. По правде говоря, у нас далеко не самые гладкие отношения, и всё это тянется ещё с юниорских турниров. Загвоздка в том, что не было какого-то случая или инцидента. Бывает так, что постепенно негатив накапливается, и люди друг друга не переваривают. Теннис – индивидуальный вид спорта, поэтому всем всё равно, никто не обращает на это внимания», — сказала Касаткина в ходе программы «Неспортивное поведение».



На Открытом чемпионате Франции Касаткина в первом круге встретится с эстонкой Кайей Канепи.

