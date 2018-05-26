Младенович: постараюсь пройти на «Ролан Гаррос» как можно дальше

Французская теннисистка Кристина Младенович поделилась планами на предстоящий «Ролан Гаррос», второй в сезоне турнир «Большого шлема». В прошлом сезоне она дошла до четвертьфинала на домашнем мэйджоре.



«Если постоянно думать о том, что произошло месяц или год назад, то можно сойти с ума. Это основной принцип тенниса. Итоги необходимо подводить в конце года, а не в середине. Невозможно предугадать, когда ты будешь в хорошей форме, а когда – нет. Каждый спортсмен пытается играть на максимуме своих возможностей в течение каждой недели. На предстоящем «Ролан Гаррос» я постараюсь пройти как можно дальше. Я хочу не столько защитить прошлогодние очки, сколько провести хороший турнир. Посмотрим, что из этого получится», — приводит слова Младенович официальный сайт «Ролан Гаррос».



В первом круге Младенович (29) встретится с немкой Андреа Петкович.

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