Россиянка Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над австралийкой Эшли Барти в полуфинале турнира в Страсбурге. В решающем матче уроженка Самары встретится со словачкой Доминикой Цибулковой.
«Всегда здорово пробиваться в финал. Конечно, хотелось бы сделать это в другом ключе, но прошлое уже не изменишь, а я попала в финальный матч, чему несказанно рада. Травма Барти? По правде говоря, я не видела никаких признаков, поскольку не особо смотрела на соперницу. Только после того, как Барти вызвала врача, стало понятно, что у неё есть повреждение. Я думала, что это небольшой перерыв, и была готова ко второй партии.
Финальный матч с Цибулковой? Мы прекрасно знаем друг друга, поскольку провели множество матчей. Кроме того, мы в своё время выступали в парном разряде. Всем понятно, как нужно играть. Мы никогда раньше не встречались в финале, это будет захватывающее зрелище», — цитирует Павлюченкову официальный сайт тура.
Павлюченкова: несказанно рада, что смогла попасть в финал