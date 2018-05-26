Павлюченкова: несказанно рада, что смогла попасть в финал

Россиянка Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над австралийкой Эшли Барти в полуфинале турнира в Страсбурге. В решающем матче уроженка Самары встретится со словачкой Доминикой Цибулковой.



«Всегда здорово пробиваться в финал. Конечно, хотелось бы сделать это в другом ключе, но прошлое уже не изменишь, а я попала в финальный матч, чему несказанно рада. Травма Барти? По правде говоря, я не видела никаких признаков, поскольку не особо смотрела на соперницу. Только после того, как Барти вызвала врача, стало понятно, что у неё есть повреждение. Я думала, что это небольшой перерыв, и была готова ко второй партии.



Финальный матч с Цибулковой? Мы прекрасно знаем друг друга, поскольку провели множество матчей. Кроме того, мы в своё время выступали в парном разряде. Всем понятно, как нужно играть. Мы никогда раньше не встречались в финале, это будет захватывающее зрелище», — цитирует Павлюченкову официальный сайт тура.

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».