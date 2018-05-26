Навратилова: Шарапова знает, что способна пройти далеко на «Ролан Гаррос»

18-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова поделилась ожиданиями от выступления россиянки Марии Шараповой на «Ролан Гаррос».

«В марте я писала, что Шараповой для преодоления кризиса необходимо выиграть несколько матчей и получить уверенность в себе. Именно это ей удалось в Риме. Она дошла до полуфинала и стала сеяной впервые с возвращения в WТА.

Я не могу представить, думает ли Мария о титуле, но она определённо знает, что может пройти далеко. Она уже дважды побеждала на этом турнире. На её стороне также поддержка болельщиков и отсутствие больших ожиданий. Она теннисистка, для которой многое значит уверенность. После Рима она у неё появилась», — приводит слова Навратиловой официальный сайт WТА.