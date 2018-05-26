Тим: я сыграл 4 сета за день, на «Ролан Гаррос» такое может быть в каждом матче

Австриец Доминик Тим, который 25 мая сначала выиграл третий сет у испанца Гильермо Гарсия-Лопеса в четвертьфинале турнира в Лионе, а затем одолел серба Душана Лайовича со счётом 6:4, 5:7, 6:4, заявил, что не испытывает проблем с физическим состоянием.

«Я просто провёл четыре сета за день. Такое может случиться в каждом матче на „Ролан Гаррос“, то что это не проблема для меня. Я чувствую себя хорошо», — приводит слова Тима официальный сайт турнира.

За титул Доминик поспорит с французом Жилем Симоном.