Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Симон: много тренируюсь как раз ради таких моментов

Симон: много тренируюсь как раз ради таких моментов
Теннис / ATP

Француз Жиль Симон признался, что удовлетворён своим выступлением на турнире в Лионе, в полуфинале которого он переиграл британца Кэмерона Норри со счётом 6:1, 7:6 (8:6).

«Очень приятно выигрывать матчи. Я много тренируюсь как раз ради таких моментов. Когда представляется шанс, нужно уметь им воспользоваться. Я очень надеюсь, что смогу показать хороший теннис в финале и завоевать титул», — приводит слова Симона официальный сайт турнира.

Соперником Симона по решающему поединку станет австриец Доминик Тим.

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос»
На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент