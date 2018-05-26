Симон: много тренируюсь как раз ради таких моментов

Француз Жиль Симон признался, что удовлетворён своим выступлением на турнире в Лионе, в полуфинале которого он переиграл британца Кэмерона Норри со счётом 6:1, 7:6 (8:6).

«Очень приятно выигрывать матчи. Я много тренируюсь как раз ради таких моментов. Когда представляется шанс, нужно уметь им воспользоваться. Я очень надеюсь, что смогу показать хороший теннис в финале и завоевать титул», — приводит слова Симона официальный сайт турнира.

Соперником Симона по решающему поединку станет австриец Доминик Тим.