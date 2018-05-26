Гарсия: удивительно, что Серена Уильямс до сих пор выступает

Первая ракетка Франции, сеяная сеяная на «Ролан Гаррос» Каролин Гарсия назвала удивительным то, что американка Серена Уильямс до сих пор выступает.

«В детстве родители несколько раз брали меня на „Ролан Гаррос“. Было удивительно наблюдать за игрой лучших теннисисток мира. В первый раз мы увидели несколько очень хороших матчей с участием звёзд WТА. И Серена уже тогда была среди них. Поэтому немного удивительно, что она до сих пор играет и соревнуется на высоком уровне», — приводит слова Гарсии официальный сайт турнира.