Гулбис: игроки не из топ-100 борются за серьёзные призовые в квалификации ТБШ

Полуфиналист «Ролан Гаррос — 2014» латвиец Эрнест Гулбис, преодолевший квалификацию предстоящего турнира «Большого шлема» в Париже, признался, что проходить сито отбора на Grand Slam очень трудно.
«В квалификации нет простых матчей, потому что все игроки крайне мотивированы. Для них это важнейшие недели в сезоне. Тут нельзя получить большие очки, зато можно заработать очень серьёзные призовые по меркам игроков, не входящих в топ-100.
Мне долго не удавалось выиграть три матча подряд, уже года два. На прошлой неделе я наконец сделал это на челленджере в Бордо, и вот сейчас уже одержал три победы здесь. Надеюсь, это начало светлого отрезка. Посмотрим, что у меня получится в основной сетке», — приводит слова Гулбиса Sport 360.
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