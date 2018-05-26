Джоковичу удалось за 3 дня собрать $ 31 тыс. на благотворительность

Серб Новак Джокович подвёл итоги благотворительной акции, которую запустил 22 мая 2018 года, в честь своего 31-летия. 12-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» призвал болельщиков перечислить на счёт организации Novak Djokovic Foundation $ 31 тыс.

«Мы достигли цели в $ 31 тыс. Хочу выразить благодарность и любовь всем, кто откликнулся на этот призыв и поверил в добрые дела, которые мы делаем вместе. Давайте продолжим давать детям возможность получать образование», — написал Джокович на своей странице в сети «Твиттер».