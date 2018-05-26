Моресмо или Беннето могут возглавить сборную Франции в Кубке Федерации

Амели Моресмо и Жюльен Беннето претендуют на должность капитана сборной Франции в Кубке Федерации, сообщает We love tennis. Экс-первая ракетка мира, двукратная победительница турниров серии «Большого шлема» Моресмо уже возглавляла женскую сборную Франции с 2013 по 2016 год, после чего её в этой роли сменил Янник Ноа. После поражения от США в полуфинале Кубка Федерации — 2018 Ноа объявил о решении подать в отставку.

Нового капитана определят сами теннисистки на командном собрании, которое состоится после «Ролан Гаррос».