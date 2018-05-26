Текстовая онлайн-трансляция финала Павлюченкова — Цибулкова в Страсбурге

Россиянка Анастасия Павлюченкова (3) в финале турнира в Страсбурге сыграет со словачкой Доминикой Цибулковой (5). Поединок начнётся в 16:00 по московскому времени. В очном противостоянии впереди Доминика, выигравшая 7 из 10 предыдущих матчей между этими соперницами.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

На данный момент Павлюченкова занимает 31-е место в рейтинге WТА, а Цибулкова является 36-й ракеткой мира. Анастасия поведёт борьбу за свой 11-й трофей в карьере, а Доминика — за 9-й.