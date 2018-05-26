Сок и Кирьос стали чемпионами турнира в Лионе в парном разряде

Австралиец Ник Кирьос и американец Джек Сок в финале парного разряда турнира в Лионе взяли верх над чехом Романом Ебавы и голландцем Матве Мидделкопом со счётом 7:5, 2:6, [11:9]. Продолжительность решающей встречи составила 1 час 3 минуты.

Для 25-летнего Сока, занимающего 32-е место в парном рейтинге АТР, этот титул стал 11-м в карьере и третьим в текущем сезоне в соревнованиях дуэтов. 23-летний Кирьос завоевал свой первый в жизни трофей в парном разряде. Он располагается на 155-й позиции парной табели о рангах.