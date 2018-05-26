Марах и Павич — лучший дуэт турнира в Женеве

Австриец Оливер Марах и хорват Мате Павич подтвердили статус сильнейшего дуэта парного разряда турнира в Женеве. В финале они взяли верх над хорватом Иваном Додигом и американцем Радживом Рамом (2). Решающая встреча продолжалась 1 час 47 минут и завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:3), [11:9] в пользу лидеров посева.

37-летний Марах завоевал 21-й трофей в общей сложности и четвёртый в этом сезоне. Для 24-летнего Павича, возглавляющего парный рейтинг АТР, этот титул стал 14-м в карьере и также четвёртым в 2018 году.