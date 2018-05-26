Ларссон выиграла турнир в Нюрнберге и поднимется на 38 мест в рейтинге WТА

Шведка Юханна Ларссон в финале турнира в Нюрнберге победила американку Элисон Риске со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 46 минут. 29-летняя уроженка Бодена, занимающая 97-е место в рейтинге WТА, исполнила 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки, реализовала 4 брейк-пойнта из 8 и проиграла 3 гейма на своей подаче.

Ларссон завоевала второй титул в карьере на соревнованиях WТА в одиночном разряде и первый за пределами родной Швеции. Этот успех позволит ей подняться на 59-ю позицию в рейтинге.