Ларссон выиграла турнир в Нюрнберге и поднимется на 38 мест в рейтинге WТА

Шведка Юханна Ларссон в финале турнира в Нюрнберге победила американку Элисон Риске со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 46 минут. 29-летняя уроженка Бодена, занимающая 97-е место в рейтинге WТА, исполнила 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки, реализовала 4 брейк-пойнта из 8 и проиграла 3 гейма на своей подаче.
Ларссон завоевала второй титул в карьере на соревнованиях WТА в одиночном разряде и первый за пределами родной Швеции. Этот успех позволит ей подняться на 59-ю позицию в рейтинге.
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На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».