Кирьос: приехал в Лион, чтобы оценить состояние локтя

Австралиец Ник Кирьос оценил собственную игровую форму в преддверии Открытого чемпионата Франции.



«Приехал в Лион, чтобы оценить состояние локтя, и теперь вижу, что он в порядке. Проделав большую работу по возвращению лучшей формы, чувствую, что сейчас все идёт хорошо», – цитирует австралийца UBITENNIS.



Вместе с американцем Джеком Соком Кирьос выиграл парные соревнования в Лионе. В первом раунде «Ролан Гаррос» Нику предстоит встреча с соотечественником – Бернардом Томичем.

10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос» Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».