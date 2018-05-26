Ларссон после победы в одиночном разряде вышла в финал Нюрнберга в паре

Шведка Юханна Ларссон вышла в финал на турнире категории WTA International в Нюрнберге (Германия) в паре с бельгийкой Кирстен Флипкенс (2). В полуфинальном матче Ларссон и Флипкенс обыграли хорватку Дарью Юрак и шведку Корнелию Эмили Листер со счётом 6:4, 6:4. Напомним, всего за два часа до этого Юханна победила американку Элисон Риске в одиночном финале.



Парный полуфинал продлился 1 час 18 минут. Флипкенс и Ларссон выполнили 1 эйс, допустили 1 двойную ошибку и использовали 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Юрак и Листер также 1 эйс и 1 двойная. Они реализовали 3 брейк-пойнта из 9.

За титул Ларссон и Флипкенс поспорят с голландкой Деми Схурс и словенкой Катариной Среботник (3).

Ларссон выиграла турнир в Нюрнберге и поднимется на 38 мест в рейтинге WТА