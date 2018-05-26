Долгополов снялся с «Ролан Гаррос», соперником Надаля станет Болелли

Украинец Александр Долгополов отказался от участия в Открытом чемпионате Франции.



Решение экс тринадцатая ракетка мира прокомментировал «Большому теннису Украины», заявив, что в ближайшее время ему может даже потребоваться хирургическое вмешательство.



На протяжении всего сезона украинца беспокоят проблемы с кистью. С середины января Александр провел всего два поединка, уступив в первых раундах соревнований в Марракеше и Риме.



В турнирной сетке Долгополова заменит итальянец Симоне Болелли. Ему предстоит встреча с первой ракеткой турнира – Рафаэлем Надалем.