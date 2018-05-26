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Долгополов снялся с «Ролан Гаррос», соперником Надаля станет Болелли

Долгополов снялся с «Ролан Гаррос», соперником Надаля станет Болелли
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Украинец Александр Долгополов отказался от участия в Открытом чемпионате Франции.

Решение экс тринадцатая ракетка мира прокомментировал «Большому теннису Украины», заявив, что в ближайшее время ему может даже потребоваться хирургическое вмешательство.

На протяжении всего сезона украинца беспокоят проблемы с кистью. С середины января Александр провел всего два поединка, уступив в первых раундах соревнований в Марракеше и Риме.

В турнирной сетке Долгополова заменит итальянец Симоне Болелли. Ему предстоит встреча с первой ракеткой турнира – Рафаэлем Надалем.

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