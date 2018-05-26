Лопес: приятно в чём-то быть лучше Федерера

36-летний испанец Фелисьяно Лопес, сыгравший в Мадриде 130-й турнир серии «Мастерс 1000» в одиночном разряде и побивший рекорд швейцарца Роджера Федерера, прокомментировал этот результат и рассказал, что помогает ему продолжать выступать на профессиональном уровне.



«Если честно, приятно в чём-то быть лучше Роджера. Здорово, что я до сих пор выступаю в туре, но понимаю, что для дальнейшего продолжения карьеры важно больше заботиться о теле, ходить в тренажёрный зал, тщательно готовиться к каждому матчу. Также большое значение имеет здоровое питание. Комбинация этих факторов работает», — сказал Лопес в интервью New York Times.

Лопес установил рекорд по количеству сыгранных «Мастерсов» в одиночном разряде