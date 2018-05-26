Халеп: уменьшение груди – главная и важнейшая жертва на пути к первой строчке

Румынка Симона Халеп рассказала об отношении к Парижу и самой большой жертве на пути к первой строчки мирового рейтинга.



«Операция по уменьшению груди в 2009-м стала главной жертвой на пути к первой строчке. Я решилась на неё ради тенниса. Возможно, это стало очень важным моментом, чтобы сегодня быть №1.



Тогда я не чувствовала, что жертвовала собой, потому что очень люблю теннис.



Несмотря на два поражения в финалах „Ролан Гаррос“, не испытываю никакого давления в Париже. Я побеждала тут среди юниоров, Франция совсем рядом с Румынией, и вообще, я люблю Париж и, возможно, однажды буду жить в этом городе», – говорит румынка в интервью Sports Illustrated.



Лучшими результатами 26-летней Халеп на Открытом чемпионате Франции стали два финала – в 2014 и 2017 годах. Первый решающий матч она уступила россиянке Марии Шараповой, а в прошлом сезоне – сенсационной победительнице турнира Елене Остапенко из Латвии.



Первый матч на "Ролан Гаррос"-2018 Симона проведет в понедельник, 28 мая. Её соперницей станет американка Элисон Риске.