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Янчук: Павлюченковой сейчас по силам дойти до четвертьфинала на «Ролан Гаррос»

Янчук: Павлюченковой сейчас по силам дойти до четвертьфинала на «Ролан Гаррос»
Теннис / WTA

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу российской теннисистки Анастасии Павлюченковой над словачкой Доминикой Цибулковой в финале турнира в Страсбурге на трёх тай-брейках.

«Можно поздравить Настю с успехом. В последние годы мы ожидали, что она может войти даже в десятку. Ей это было по силам по всем показателям, но мешали невынужденные ошибки. А так, у неё всё есть: качество игры высокое, хорошие удары. Не хватает ей чуть-чуть удачи. Похоже, сейчас она начала играть свободнее, а от этого — лучше. Не надо переживать за каждый мяч, как она раньше переживала. У неё хорошая мотивация, она работяга. Мастерство у неё высокое, она способна удивлять. Что касается перспектив в Париже, надо смотреть сетку. Но, в принципе, по игре, по нынешней форме, 1/4 финала — достойная стадия для её класса. Ей это по силам», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».
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