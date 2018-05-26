Корретха: Надаль — машина, его невозможно сломать

Экс вторая ракетка мира, двукратный финалист «Ролан Гаррос» и бывший капитан сборной Испании в Кубке Дэвиса Алекс Корретха выразил восхищение своим соотечественником Рафаэлем Надалем.



«Рафа — это машина. Его невозможно сломать, и никто не может сравниться с ним. Нельзя найти никого, столь же сильного психологически, как он. На грунте всё в его руках, и до сих пор, когда он в хорошей форме, он непобедим. Он выиграл Монте-Карло, Барселону и Рим. Невероятно, не правда ли?



Хотя Рафа — испанец, он ведёт себя так, словно в его жилах течёт кровь гораздо более холодных народов. Он здорово справляется со своими чувствами, не выставляет их напоказ, а это нелегко», — сказал Корретха в интервью Europa Press.