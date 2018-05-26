Видеообзор победы Павлюченковой на турнире в Страсбурге

Россиянка Анастасия Павлюченкова (3) вырвала победу у словачки Доминики Цибулковой (5) в финале турнира категории International в Страсбурге (Франция) в трёх партиях — 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 7:6 (8:6). При счёте 4:5 в третьей партии у Доминики был двойной матчбол, а в следующем гейме Анастасия упустила три брейк-пойнта.



Поединок продолжался 3 часа 38 минут. Павлюченкова выполнила 13 эйсов, допустила 5 двойных ошибок и использовала 5 брейк-пойнтов из 16. На счету Цибулковой 6 подач навылет, 5 двойных и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.



Это 12-й титул в карьере Павлюченковой и первый — в нынешнем сезоне.

Павлюченкова за 3,5 часа победила Цибулкову с двух матчболов в финале Страсбурга