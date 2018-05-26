Шарапова выложила фотографию с тренировки на кортах «Ролан Гаррос»

Россиянка Мария Шарапова, экс первая ракетка мира, обладательница «Карьерного Большого шлема», серебряный призёр Олимпиады-2012 в Лондоне и победительница 36 турниров WTA в одиночном разряде (а также трёх — в парном), в своём «инстаграме» выложила фотографию с тренировки на кортах «Ролан Гаррос». Напомним, Мария дважды становилась чемпионкой этого турнира — в 2012 и 2014 годах.



В первом раунде Шарапова сыграет с голландкой Рихел Хогенкамп, пробившейся в основную сетку соревнований через квалификацию.

10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос» Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».