Фучович: надеюсь, теперь меня ждёт много лет карьеры

Венгр Мартон Фучович поделился эмоциями после победы над немцем Петером Гоёвчиком в финальном матче турнира категории ATP 250 в Женеве (Швейцария).



«Я очень люблю Швейцарию, правда. В прошлом году в Базеле я впервые сыграл в четвертьфинале турнира ATP, а теперь в Женеве завоевал свой первый титул. Конечно, это особенные чувства. Я долго работал ради этого. Последние два года у меня в жизни были тяжёлые времена, но, надеюсь, теперь впереди меня ждёт много лет карьеры», — приводит слова Фучовича официальный сайт ATP.

Фучович разгромил Гоёвчика и выиграл первый в карьере турнир категории ATP