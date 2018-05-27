Фучович: надеюсь, теперь меня ждёт много лет карьеры

Венгр Мартон Фучович поделился эмоциями после победы над немцем Петером Гоёвчиком в финальном матче турнира категории ATP 250 в Женеве (Швейцария).
«Я очень люблю Швейцарию, правда. В прошлом году в Базеле я впервые сыграл в четвертьфинале турнира ATP, а теперь в Женеве завоевал свой первый титул. Конечно, это особенные чувства. Я долго работал ради этого. Последние два года у меня в жизни были тяжёлые времена, но, надеюсь, теперь впереди меня ждёт много лет карьеры», — приводит слова Фучовича официальный сайт ATP.
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На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».