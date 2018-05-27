Гоёвчик: теннис хорош тем, что каждую неделю у тебя есть новые возможности

Немец Петер Гоёвчик прокомментировал своё поражение от венгра Мартона Фучовича в финале турнира категории ATP 250 в Женеве (Швейцария).



«Мартон, поздравляю тебя с первым титулом. Ты и твоя команда проделали отличную работу на этой неделе. А я был здесь без тренера — он сейчас дома, так что со мной были моя сестра и моя племянница. Большое спасибо за то, что болели за меня.



Было здорово дойти до финала в Женеве, турнира на грунте — не лучшем моём покрытии. В финале я сыграл не лучшим образом, но теннис хорош тем, что каждую неделю у тебя есть новые возможности. Вскоре я стартую на „Ролан Гаррос“, и сейчас с нетерпением жду этого момента», — цитирует Гоёвчика официальный сайт ATP.

Фучович разгромил Гоёвчика и выиграл первый в карьере турнир категории ATP