Халеп: проигранный финал Шараповой – мой самый счастливый момент в карьере

Румынка Симона Халеп рассказала о своём первом финале на турнирах «Большого шлема».



«Самый счастливый момент в карьере? Однозначно, это мой первый финал „Большого шлема“ в 2014-м. Тогда я проиграла Шараповой, но не чувствовала разочарование. Я знала, что Мария – отличный игрок и великий чемпион. Нельзя сказать, что я не верила в себя, но и не могла однозначно сказать, что выиграю тот матч.



Три года спустя всё было совсем иначе», – цитирует Халеп Sports Illustrated.



26-летняя румынка имеет в своём активе три финала на турнирах «Большого шлема». Два из них она провела на Открытом чемпионате Франции. В 2014-м она уступила Марии Шараповой (4:6, 7:6 (7:5), 4:6), а в прошлогоднем розыгрыше турнира не сумела обыграть латвийку Елену Остапенко (6:4, 4:6, 3:6).



Первый матч на «Ролан Гаррос — 2018" Симона проведет уже завтра, 28 мая. Её соперницей станет американка Элисон Риске.

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