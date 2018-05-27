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Джокович – Серене: с возвращением, сильная и бесстрашная мама

Джокович – Серене: с возвращением, сильная и бесстрашная мама
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Экс первая ракетка мира серб Новак Джокович поприветствовал возвращение в тур американки Серены Уильямс, сфотографировавшись с её дочерью Алексис Олимпией.

«Будущая чемпионка Олимпия! С возвращением, сильная и бесстрашная мама», – подписал фото Новак в своём «инстаграме».

Трёхкратная победительница «Ролан Гаррос» пропустила около года из-за рождения дочери. Перед паузой в карьере Уильямс занимала первое место в рейтинге WTA, но сейчас находится на 453-й строчке.

На Открытый чемпионат Франции Серена не попала в число сеяных и уже в матче четвертого круга может встретиться с россиянкой Марией Шараповой.

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