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Возняцки: в целом довольна своими выступлениями на грунте в этом сезоне

Возняцки: в целом довольна своими выступлениями на грунте в этом сезоне
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Вторая ракетка мира, действующая чемпионка Australian Open датчанка Каролина Возняцки оценила свои выступления на грунте в нынешнем сезоне. Каролина сыграла на трёх турнирах — в Стамбуле, Мадриде и Риме и на каждом одержала по две победы.

«Всё было неплохо. Я могла выступить лучше, но могла и хуже. Я довольна. Считаю, что часть матчей мне удалась, что в них я играла очень хорошо. Посмотрим, что получится на „Ролан Гаррос“. Надеюсь, здесь я выступлю удачно», — приводит слова Возняцки WTA Insider.

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