Возняцки: в целом довольна своими выступлениями на грунте в этом сезоне

Вторая ракетка мира, действующая чемпионка Australian Open датчанка Каролина Возняцки оценила свои выступления на грунте в нынешнем сезоне. Каролина сыграла на трёх турнирах — в Стамбуле, Мадриде и Риме и на каждом одержала по две победы.



«Всё было неплохо. Я могла выступить лучше, но могла и хуже. Я довольна. Считаю, что часть матчей мне удалась, что в них я играла очень хорошо. Посмотрим, что получится на „Ролан Гаррос“. Надеюсь, здесь я выступлю удачно», — приводит слова Возняцки WTA Insider.