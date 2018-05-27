Возняцки: возвращение С. Уильямс добавит игрокам тонуса, мы будем прибавлять

Вторая ракетка мира, действующая чемпионка Australian Open датчанка Каролина Возняцки считает, что возвращение американки Серены Уильямс в тур пойдёт всем теннисисткам на пользу.



«Я считаю, что всегда здорово, когда выступают все лучшие игроки. Это помогает повышать и уровень своей игры, потому что иначе тебе не победить. Думаю, возвращение такой теннисистки, как Серена, добавит нам всем тонуса, и мы начнём прибавлять.



В прошлом году я доказала самой себе, что могу играть на грунте. Главное — вовремя выполнять замах и бить по мячу и правильно настраиваться на матчи», — приводит слова Возняцки Sport360.

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