Навратилова: не рассматриваю Свитолину как потенциальную победительницу РГ

18-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова поделилась ожиданиями от выступления украинки Элины Свитолиной на «Ролан Гаррос — 2018".



«Каждый раз мы возлагаем большие надежды на Свитолину, и каждый раз она не может их оправдать. Именно поэтому в этот раз я не рассматриваю её как потенциальную победительницу турнира.



Невзирая на её успехи в Риме, Элина никогда не была даже в полуфинале „Большого шлема“. Как пример – её „самоуничтожение“ на парижских кортах в прошлом году.



Тем не менее украинка всё ещё молода и продолжает серьёзно работать над собой, каждый день становясь лучше», – приводит слова Навратиловой официальный сайт WTA.



Лучшим результатом Элины Свитолиной на «Ролан Гаррос» стали выходы в четвертьфинал в 2015 и 2017 году. В прошлогоднем розыгрыше 23-летняя украинка встретилась в 1/4 с румынкой Симоной Халеп. Выиграв первый сет, Свитолина повела во втором 5:1, однако проиграв его на тай-брейке, уступила и в решающей партии – 0:6.



Свой первый матч четвёртая ракетка турнира проведёт сегодня, 27 мая. Её соперницей станет австралийка Айла Томлянович.

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