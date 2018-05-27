Эверт: Шарапова прибавила за 1,5 месяца и в Париже будет претендовать на победу

Легендарная американская теннисистка Крис Эверт считает, что россиянка Мария Шарапова будет претендовать на победу на «Ролан Гаррос — 2018».



«Шарапова будет претендовать на титул в Париже в этом году. Она стала лучше двигаться по корту, в её действиях на корте вернулась интенсивность. Я видела, как здорово она укорачивает. И она вернулась к своему старому тренеру, Томасу Хогстедту, с которым уже побеждала на „Ролан Гаррос“. Я вижу, как она прибавляет, как она хочет работать, выкладываясь на полную. Вижу, что это по-прежнему самое важное в её жизни. За последние полтора месяца она сильно прибавила.



Серена Уильямс — единственная теннисистка, в матчах с которой она в прошлом регулярно спотыкалась. Тем не менее в матчах с другими соперницами Шарапова чувствует психологическое преимущество, знает, что может побеждать их. За исключением Серены, она самая опытная теннисистка в плане игры на „Ролан Гаррос“, и она очень сильна психологически, а это дорогого стоит», — сказала Эверт в интервью Reuters.

Шарапова и Уильямс могут встретиться в четвёртом круге «Ролан Гаррос».

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